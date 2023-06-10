Погиб защитник Украины при выполнении боевого задания. Случилось это в Сумской области.
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Храбрый воин, жестокий к врагам
Мужчина был родом из села Орловка в Винницкой области и до полномасштабной фазы войны работал заместителем директора, заведующим Музеем-архивом народной культуры Украинского Полесья Государственного научного центра защиты культурного наследия от техногенных катастроф.
Как отметила его коллега Анастасия Панкова на своей фейсбуке-странице, Сергей Довгань был настоящим профессионалом и в музейно-этнологическом деле, и в военном.
Также Сергей Довгань был мужем редактора новостей Цензор.НЕТ Наталии Довгань-Джумаевой и отцом 11-летней дочери. К сожалению, ни они, ни его мама и сестры больше не дождутся Героя Украины.
Наш Коллега, Друг, заведующий Музеем-архивом народной культуры Украинского Полесья ГНЦЗ КНТК Сергей Довгань погиб на Сумщине во время выполнения боевого задания. Вечная слава, безграничная благодарность нашему Герою. Покоя с миром,
– написали коллеги мужчины.
Отметим, что защищал Родину от захватчиков Сергей Довгань не в первый раз. Так, он боролся против вражеских войск также в 2015 – 2016 годах, когда воевал в зоне АТО.
После начала полномасштабной войны он активно помогал войску. Как подчеркнула Анастасия Панкова, он "сразу включился в горячую работу, стал главным волонтерским "подопечным" – доставали все, что могли и не могли". А после этого снова отправился на фронт, где во время боевой задачи Россия отняла у него жизнь.
Это Человек необычайной храбрости, ума, меткости, жестокости к врагу, настоящий Волк. Смотрю на эти фото, где он смеется и не верю,
– написала коллега Героя.
С Героем попрощаются в родном селе
Будут прощаться с Сергеем Довганем в родном селе Орловка, что в Теплицком районе Винницкой области.
Все желающие могут поддержать и помочь семье защитника материально. Это можно сделать по номеру карты "ПриватБанка" его жены Наталии Довгань-Джумаевой 5168745131807437.
Непоправимые потери Украины на войне
- 5 июня стало известно, что на Донбасе погиб 36-летний воин из Волыни Владимир Вавелюк. Он был матросом морской пехоты и получил минометное ранение, не совместимое с жизнью.
- Также в Донецкой области погиб 21-летний сын банковского эксперта Андрея Онистрата Остап. Еще днем 1 июня мужчина искал танк, который хотел уничтожить на годовщину службы, однако не было суждено.
- В первый день июня стало известно, что под Бахмутом погиб 50-летний Николай Бомко. Герой, бывший штаб-сержантом, главным сержантом 1-го взвода оперативного назначения 8 роты оперативного назначения, защищал Украину вместе с двумя сыновьями.