О трагическом известии сообщил собрат Владислава Дмитрий Шкаревский. Мужчина опубликовал прощальный пост в инстаграмме и попросил приобщиться к осуществлению посмертного желания воина.

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О чем мечтал Герой

Шкаревский рассказал, что его собрат был отличным человеком, хорошим другом, мужем, отцом, сыном своих родителей и Украины.

Даже находясь в долгой командировке за границей, он рвался в бой как никто, чтобы защищать свою Украину, потому что не мог спокойно наблюдать издалека.

– говорится в посте.

На войне с Россией погиб Владислав Савельев / Фото из инстаграма Шкаревского

Наибольшей мечтой Владислава была поездка в Норвегию вместе с семьей и друзьями. Однако, к сожалению, его желание сбудется посмертно – его прах развеют над фьордом Норвегии.

Шкаревский призвал украинцев, желающих и помочь семье погибшего защитника реализовать его мечту, перечислив посильную сумму на банка или по номеру карты банки: 5375 4112 0634 2391.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Владислава Савельева. Вечная память Герою!



Потери Украины на войне