Про трагічну звістку повідомив побратим Владислава Дмитро Шкаревський. Чоловік опублікував прощальний пост в інстаграмі та попросив долучитись до здійснення посмертного бажання воїна.

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Про що мріяв Герой

Шкаревський розповів, що його побратим був чудовою людиною, хорошим другом, чоловіком, батьком, сином своїх батьків та України.

Навіть перебуваючи у довгому відрядженні за кордоном, він рвався в бій як ніхто, щоби захищати свою Україну, бо не міг спокійно спостерігати здалека,

– йдеться у пості.

На війні з Росією загинув Владислав Савєльєв / Фото з інстаграму Шкаревського

Найбільшою мрією Владислава була поїздка в Норвегію разом з сім'єю та друзями. Однак, на жаль, його бажання здійсниться посмертно – його прах розвіють над фіордом Норвегії.

Шкаревський закликав українців, які мають бажання та можливість допомогти родині загиблого захисника реалізувати його мрію, перерахувавши посильну суму на банку або за номером картки банки: 5375 4112 0634 2391.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Владислава Савєльєва. Вічна пам'ять Герою!



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