Роман Стасик – уроженец села Болеховцы Дрогобычской громады. Он воевал в самых горячих точках.
Важно Вернулся в Украину, чтобы защищать ее: возле Гуляйполя погиб защитник Андрей Бать
Что известно о погибшем воине
Роман Стасик родился 24 октября 1981 года. Жил в селе Болеховцы.
В феврале 2023 года мужчину мобилизовали. С конца апреля он проходил службу под Марьинкой, Авдеевкой и Бахмутом, где выполнял задание парамедика.
К сожалению, во время эвакуации раненого собрата с поля боя под Хромовым Роман погиб – он попал под минометные вражеские обстрелы.
У защитника остались отец, мать и брат с семьей.
Романа вспоминают как отзывчивого, спокойного, доброго человека и заботливого и любящего сына.
Погибший Роман Стасик / фото Дрогобычский городской совет
Болезненные потери Украины
- Недавно на войне с российскими оккупантами погиб украинский воин Сергей Зелинский. Военный погиб 4 июня под Бахмутом Донецкой области.
- Также в войне погиб еще один мужественный сын своей страны. Речь идет о Андрея Бате, отдавший свою жизнь в тяжелых боях недалеко от Гуляйполя на Запорожье.
- Кроме этого, на войне погиб военный 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Виктор Петров. В мирной жизни он являлся львовским журналистом и активистом.