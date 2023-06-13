Роман Стасик – уроженец села Болеховцы Дрогобычской громады. Он воевал в самых горячих точках.

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Что известно о погибшем воине

Роман Стасик родился 24 октября 1981 года. Жил в селе Болеховцы.

В феврале 2023 года мужчину мобилизовали. С конца апреля он проходил службу под Марьинкой, Авдеевкой и Бахмутом, где выполнял задание парамедика.

К сожалению, во время эвакуации раненого собрата с поля боя под Хромовым Роман погиб – он попал под минометные вражеские обстрелы.

У защитника остались отец, мать и брат с семьей.

Романа вспоминают как отзывчивого, спокойного, доброго человека и заботливого и любящего сына.



Погибший Роман Стасик / фото Дрогобычский городской совет

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Героя.

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