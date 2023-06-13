Роман Стасик – уродженець села Болехівці Дрогобицької громади. Він воював у найгарячіших точках.
Важливо Повернувся до України, щоб боронити її: біля Гуляйполя загинув захисник Андрій Бать
Що відомо про загиблого воїна
Роман Стасик народився 24 жовтня 1981 року. Жив у селі Болехівці.
У лютому 2023 року чоловіка мобілізували. З кінця квітня він проходив службу під Мар'їнкою, Авдіївкою та Бахмутом, де виконував завдання парамедика.
На жаль, під час евакуації пораненого побратима з поля бою під Хромовим Роман загинув – він потрапив під мінометні ворожі обстріли.
У захисника залишилися батько, мати та брат із сім'єю.
Романа згадують як чуйну, спокійну, добру людину та дбайливого і люблячого сина.
Загиблий Роман Стасик / фото Дрогобицька міська рада
Болючі втрати України
- Нещодавно на війні з російськими окупантами загинув український воїн Сергій Зелінський. Військовий загинув 4 червня під Бахмутом на Донеччині.
- Також у війні загинув ще один мужній син своєї країни. Мовиться про Андрія Батя, котрий віддав своє життя у важких боях неподалік Гуляйполя на Запоріжжі.
- Окрім цього, на війні загинув військовий 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Віктор Петров. У мирному житті він був львівським журналістом та активістом.