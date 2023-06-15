Олег Бохонок родом із Хмельниччини. Під час повномасштабного вторгнення він встиг одружитись.

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Що відомо про загиблого воїна

Олег Бохонок народився 17 листопада 1996 року в селі Сарнів. Після школи він вчився на радіомеханіка в Підволочиському ліцеї.

Згодом він пішов на строкову службу в Національну гвардію України, а після цього – працював у ТОВ "Агробізнес".

З початку повномасштабного вторгнення Росії Олег пішов служити у ЗСУ. Влітку минулого року захисник одружився зі своєю коханою Іриною.

На жаль, Олег загинув на фронті під час виконання бойового завдання 12 червня біля села Новоданилівка, що на Запоріжжі. У Героя залишилися дружина, батько, бабуся, брати та сестри.



Загиблий Олег Бохонок / фото Волочиська міська рада

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким Героя.

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