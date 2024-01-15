Захисник був родом з Одеської області. Про трагічну втрату повідомили в Ізмаїльській районній держадміністрації.

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Герой загинув у боях на Луганщині

Військовий до останнього мужньо обороняв Україну та загинув під час виконання бойового завдання.

Воїн проживав у селі Трудове Кілійської громади. Він був солдатом.

Олександр поліг в бою 10 січня 2024 року поблизу населеного пункту Райгородка Луганської області.

До небесного війська приєднався ще один герой з Ізмаїльського району. Мужньо обороняючи Україну, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Райгородка Луганської області 10 січня 2024 року загинув солдат Олександр Володимирович Юраш 1977 року народження, житель села Трудове Кілійської громади,

– повідомили у громаді.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним і близьким. Низько кланяємося до землі Герою України, котрий віддав своє життя у боротьбі за незалежність рідної держави.

Болісні втрати України