Про трагічну втрату повідомили у Рожищенській міській раді. Захисник був родом з села Єлизаветин, що у Луцькому районі Волинської області.

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Герой загинув під Бахмутом

Іван Козярчук, 40-річний захисник, загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області 27 грудня 2023 року. Його життя обірвав ворожий мінометний обстріл.

У громаді висловили співчуття близьким та рідним загиблого.

Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати,

– мовиться у повідомленні.



Іван Козярчук загинув на фронті / Фото з соцмереж

Траур за загиблим Героєм у Рожищенській громаді триватиме з 2 до 4 січня включно. Як пояснили у міськраді, протягом цих днів у громаді мають бути приспущені державні прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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