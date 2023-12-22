Про трагічну втрату 21 грудня повідомила Золочівська міська рада.

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Що відомо про захисника Ігоря Левицького

Ігор Левицький народився у 1978 році в селі Ушня. За мирного життя він був священником, однак через повномасштабне вторгнення Росії став на захист країни.

Левицький був водієм кулеметного взводу стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А1556.

На жаль, він загинув внаслідок удару FPV-дрона 19 грудня 2023 року в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області під час виконання бойових завдань.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким з приводу загибелі рідної людини, справжнього патріота та гідного сина своєї країни. Світла та вічна пам’ять нашому Герою!,

– написала Золочівська міська рада.

Отець Михайло Зубкович розповів, що Левицький був його однокурсником по Львівській духовній семінарії. "Спочивай з миром, брате", – написав він.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким та рідним Ігоря Левицького. Світла пам'ять.

21 грудня принесло ще одну трагічну звістку. Команда музичного фестивалю Faine Misto повідомила, що на фронті загинув Влад Воронін, один з організаторів. З кінця листопада Влад вважався зниклим безвісти, однак 21 грудня командир його роти підтвердив – воїн загинув.