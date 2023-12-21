Війна із Росією 16 грудня забрала життя командира аеромобільного відділення Юрія Антоненка з Київської області. У захисника залишилися дружина та сестра. Про загибель військовослужбовця повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

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Загинув, обороняючи Україну

Юрій народився на Кіровоградщині, згодом переїхав до столиці. Пізніше зустрів своє кохання, одружився та оселився в Ірпені.

До лав ЗСУ захисник долучився у лютому 2023 року, був командиром аеромобільного відділення.

Через певний час чоловік отримав поранення на Мар'їнському напрямку. Після лікування пройшов військові навчання у Великій Британії та Польщі. А потім знову повернувся до Мар’їнки.

Там (у Мар'їнці – 24 Канал) 4 дні тому, 16 грудня, у запеклих боях за населений пункт, наш воїн загинув від удару ворожої артилерії,

– йдеться в повідомленні.

Міський голова зазначив, що побратими згадують його як хороброго, відповідального воїна та вірного друга. Таким його запам’ятає й Ірпінська громада.

Військового з усіма почестями поховають на Алеї пам'яті захисників України в Ірпені. Про час та дату прощання з Юрієм буде повідомлять згодом.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять.

Героїчно віддали життя за Україну