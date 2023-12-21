Війна із Росією 16 грудня забрала життя командира аеромобільного відділення Юрія Антоненка з Київської області. У захисника залишилися дружина та сестра. Про загибель військовослужбовця повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
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Загинув, обороняючи Україну
Юрій народився на Кіровоградщині, згодом переїхав до столиці. Пізніше зустрів своє кохання, одружився та оселився в Ірпені.
До лав ЗСУ захисник долучився у лютому 2023 року, був командиром аеромобільного відділення.
Через певний час чоловік отримав поранення на Мар'їнському напрямку. Після лікування пройшов військові навчання у Великій Британії та Польщі. А потім знову повернувся до Мар’їнки.
Там (у Мар'їнці – 24 Канал) 4 дні тому, 16 грудня, у запеклих боях за населений пункт, наш воїн загинув від удару ворожої артилерії,
– йдеться в повідомленні.
Міський голова зазначив, що побратими згадують його як хороброго, відповідального воїна та вірного друга. Таким його запам’ятає й Ірпінська громада.
Військового з усіма почестями поховають на Алеї пам'яті захисників України в Ірпені. Про час та дату прощання з Юрієм буде повідомлять згодом.
Героїчно віддали життя за Україну
- 10 грудня на фронті загинув старший лейтенант ЗСУ Ілля Міндарьов. Причиною смерті стало влучання російської ракети С-300 у Великому Бурлуку на Харківщині. Захисник був студентом Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
- 15 грудня на війні загинув 30-річний Михайло Кіяшко. Чоловік був родом із села Поляна Мукачівського району. До лав Сил оборони він долучився після початку повномасштабної війни. Загибель спричинив підрив на вибуховому пристрої в районі села Кам'янське Запорізької області.
- 18 грудня додому на щиті повернувся Максим Рибецький. Чоловік загинув 14 грудня 2023 року на Донеччині під час виконання бойового завдання на околицях селища Зарічне. Захисник України з позивним “Риба” був воїном 95-ї ОДШБ. Максим мужньо боронив нашу свободу від російських окупантів ще з 2018 року.