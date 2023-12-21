Война с Россией 16 декабря унесла жизни командира аэромобильного отделения Юрия Антоненко из Киевской области. У защитника остались жена и сестра. О гибели военнослужащего сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

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Погиб, обороняя Украину

Юрий родился в Кировоградской области, впоследствии переехал в столицу. Позже встретил свою любовь, женился и поселился в Ирпене.

В ряды ВСУ защитник присоединился в феврале 2023 года, был командиром аэромобильного отделения.

Через некоторое время мужчина получил ранения на Марьинском направлении. После лечения прошли военные учения в Великобритании и Польше. А потом снова вернулся к Марьинке.

Там (в Марьинке – 24 Канал) 4 дня назад, 16 декабря, в ожесточенных боях за населенный пункт, наш воин погиб от удара вражеской артиллерии,

– говорится в сообщении.

Городской голова отметил, что собратья вспоминают его как храброго, ответственного воина и верного друга. Таким его запомнит и жители Ирпеня.

Военного со всеми почестями похоронят на Аллее памяти защитников Украины в Ирпене. О времени и дате прощания с Юрием сообщат позже.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память.

Героически отдали жизнь за Украину