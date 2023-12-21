Студент встал на службу, когда получил первые офицерские погоны. В августе 2023 года украинский защитник женился на любимой Ксении.

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Что известно о погибшем герое

Еще совсем юный воин мечтал о военной карьере и семейном счастье. После окончания в 2018 году Киевского военного лицея имени Ивана Богуна продолжил обучение на Военно-юридическом институте Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове.

В 2022 году, получив первые офицерские звезды на погонах, после начала полномасштабной войны он продолжил службу в Военной службе правопорядка и поступил в магистратуру ИМО КНУ на специальность "Международное право". В университете сообщили о его гибели.

10 декабря около 03:10 от попадания российской ракеты С-300 в Большом Бурлуке в Харьковской области погиб студент Институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Илья Миндарев,

– говорится в сообщении.

В Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого рассказали, что Илья Миндарев во время учебы и прохождения службы зарекомендовал себя как усердный, ответственный курсант.

Он имел большие успехи в учебе и спорте, запомнился надежным, грамотным, боевым побратимом. Был добрым, отзывчивым человеком, надежным другом и внимательным, любящим мужчиной.

Университетское сообщество выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким по поводу непоправимой потери погибшего воина. Низкий поклон семье, воспитавшей настоящего патриота. Война забрала еще одного сына Украины,

– отметили в харьковском вузе.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Светлая память.

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