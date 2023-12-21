Студент встал на службу, когда получил первые офицерские погоны. В августе 2023 года украинский защитник женился на любимой Ксении.
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Что известно о погибшем герое
Еще совсем юный воин мечтал о военной карьере и семейном счастье. После окончания в 2018 году Киевского военного лицея имени Ивана Богуна продолжил обучение на Военно-юридическом институте Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове.
В 2022 году, получив первые офицерские звезды на погонах, после начала полномасштабной войны он продолжил службу в Военной службе правопорядка и поступил в магистратуру ИМО КНУ на специальность "Международное право". В университете сообщили о его гибели.
10 декабря около 03:10 от попадания российской ракеты С-300 в Большом Бурлуке в Харьковской области погиб студент Институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Илья Миндарев,
– говорится в сообщении.
В Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого рассказали, что Илья Миндарев во время учебы и прохождения службы зарекомендовал себя как усердный, ответственный курсант.
Он имел большие успехи в учебе и спорте, запомнился надежным, грамотным, боевым побратимом. Был добрым, отзывчивым человеком, надежным другом и внимательным, любящим мужчиной.
Университетское сообщество выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким по поводу непоправимой потери погибшего воина. Низкий поклон семье, воспитавшей настоящего патриота. Война забрала еще одного сына Украины,
– отметили в харьковском вузе.
Трагические потери Украины в борьбе против России
- 15 декабря от подрыва погиб 30-летний герой из Закарпатья Михаил Кияшко. Военнослужащий защищал страну на южном направлении фронта. В ряды Сил обороны мужчина без колебаний стал с началом полномасштабного вторжения агрессора.
- В тот же день стало известно о смерти с бойцом Интернационального легиона, младшим сержантом ВСУ Патапили Хеваге Шеханом Утренкой. Иностранец был командиром 3 пехотного взвода, 3 пехотной роты ССО "Чарли" интернационального легиона с марта 2022 года в рядах ВСУ. У него был позывной "Дантист".
- 18 декабря во время обороны украинской земли от российских оккупантов погиб украинский военнослужащий Эдгар Григорян. Защитнику было всего 23 года. Воин погиб из-за вражеских обстрелов в районе Бахмута, получив смертельные ранения.