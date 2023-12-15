Иностранец был командиром 3 пехотного взвода, 3 пехотной роты ССО "Чарли" интернационального легиона с марта 2022 года в рядах ВСУ. У него был позывной "Дантист".
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Прощание с героем
Мужчина присоединился к Вооруженным Силам Украины фактически с начала полномасштабного российского вторжения. В армии он с марта 2022 года. О мирной жизни иностранца пока ничего не известно.
Мир потерял еще одного Героя… Община встречает на щите военнослужащего Интернационального легиона Патапили Хеваге Шеханом Ранишкой, погибшим в Донецкой области, защищая украинскую землю от российского зла. Украинские друзья называли его Даня,
– говорится в сообщении.
Военнослужащий был побратимом и другом для своего военного командира – Тараса Коханюка. Воин стал родным для семьи украинца, поэтому его похоронят рядом с ним в поселке Млинов.
Что известно об украинском воине
Тарас Сергеевич Коханюк был майором ВСУ, командовал ротой ССО "Чарли" Интернационального легиона. Он погиб в возрасте 29 лет 20 марта 2023 года от вражеских обстрелов во время выполнения боевого задания возле поселка Кругляковка Купянского района в Харьковской области.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за верность военной присяге 11 августа 2023 Тараса Коханюка наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Потери Украины на фронте
- 10 декабря во время обороны украинской земли от захватчика погиб военнослужащий ВСУ Вячеслав Тимченко. К моменту смерти мужчине было 49 лет. Ранее он воевал в зоне АТО. В первые дни полномасштабного вторжения Вячеслав снова встал на защиту страны как доброволец. Его сын также служит в Вооруженных Силах Украины.
- Защищая на передовой свободу и независимость родной страны, домой на щите вернулся 19-летний фехтовальщик Федор Епифанов. Федор пошел защищать Украину с первых дней полномасштабного вторжения, когда ему исполнилось всего 18 лет.
- 15 декабря стало известно, что на войне по борьбе за Украину погиб доброволец из Колумбии с позывным "Бед Бой". Воин служил в добровольческом подразделении Сухопутных войск "Карпатская Сечь". Пока неизвестно, на каком направлении и когда воин погиб.