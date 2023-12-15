На Купянском направлении снайперы ССО уничтожили саперные группы противника. Они поделились эпическими кадрами.

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Под огонь попали две группы

Во время ночного наблюдения на наиболее опасных участках на Купянском направлении снайперы 8 отдельного полка обнаружили две вражеские саперные группы. Они пытались заминировать лес на этом участке фронта.

Снайперы Сил специальных операций открыли огонь по целям. Наши военные показали настоящее мастерство по уничтожению врага. Обе группы саперов, состоявшие из четырех россиян, были ликвидированы. Планы врага были сорваны.

На Купянском направлении уничтожили две группы саперов: смотрите видео

Потери врага

Силы обороны продолжают давать мощный отпор врагу и наносят ему немалые потери. Так, только за прошедшие сутки, 14 декабря, украинские защитники ликвидировали 1 090 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" уже потеряла 343 890 личного состава. Стоит подчеркнуть, что это количество приблизительно, ведь подсчитать точное количество ликвидированных противников очень сложно в условиях активных боевых действий

С 24 февраля 2022 года потери России составляют: