На Куп’янському напрямку снайпери ССО знищили саперні групи противника. Вони поділилися епічними кадрами.

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Під вогонь потрапили дві групи

Під час нічного спостереження на найбільш небезпечних ділянках на Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку виявили дві ворожі саперні групи. Вони намагались замінувати ліс на цій ділянці фронту.

Снайпери Сил спеціальних операцій відкрили вогонь по цілях. Наші військові показали справжню майстерність у знищенні ворога. Обидві групи саперів, які складалися із чотирьох росіян, були ліквідовані. Плани ворога були зірвані.

На Куп'янському напрямку знищили дві групи саперів: дивіться відео

Втрати ворога

Сили оборони продовжують давати потужну відсіч ворогу й завдають йому чималих втрат. Так, лише протягом минулої доби, 14 грудня, українські захисники ліквідували 1 090 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" вже втратила 343 890 особового складу. Варто наголосити, що ця кількість є приблизною, адже підрахувати точну кількість ліквідованих противників дуже складно в умовах активних бойових дій.

Від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають: