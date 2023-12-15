На Куп’янському напрямку снайпери ССО знищили саперні групи противника. Вони поділилися епічними кадрами.
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Під вогонь потрапили дві групи
Під час нічного спостереження на найбільш небезпечних ділянках на Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку виявили дві ворожі саперні групи. Вони намагались замінувати ліс на цій ділянці фронту.
Снайпери Сил спеціальних операцій відкрили вогонь по цілях. Наші військові показали справжню майстерність у знищенні ворога. Обидві групи саперів, які складалися із чотирьох росіян, були ліквідовані. Плани ворога були зірвані.
На Куп'янському напрямку знищили дві групи саперів: дивіться відео
Втрати ворога
Сили оборони продовжують давати потужну відсіч ворогу й завдають йому чималих втрат. Так, лише протягом минулої доби, 14 грудня, українські захисники ліквідували 1 090 окупантів.
Від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" вже втратила 343 890 особового складу. Варто наголосити, що ця кількість є приблизною, адже підрахувати точну кількість ліквідованих противників дуже складно в умовах активних бойових дій.
Від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають:
- особового складу – близько 343 890 (+1 090) осіб;
- танків – 5 706 (+14);
- бойових броньованих машин – 10 654 (+38);
- артилерійських систем – 8099 (+11);
- РСЗВ – 920 (+0);
- засоби ППО – 605 (+0);
- літаків – 324 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6226 (+20);
- крилаті ракети – 1 608 (+2);
- кораблі /катери – 22 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);