Военный из Буковины был жителем села Гвиздивцы Днестровского района Сокирянской городской общины Черновицкой области. Ему было всего 23 года.

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Смерть героя

Воин погиб 18 декабря из-за вражеских обстрелов в районе Бахмута, получив смертельные ранения. О потере сообщили в Сокирянском городском совете.

Погиб наш земляк, житель села Гвиздивцы Эдгар Эдуардович Григорян. Молодой военный проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины по контракту,

– говорится в сообщении.

У защитника остались мать, отец и сестра.

В городском совете рассказали о том, что молодой парень был энергичным, имел много надежд и планов, был с обостренным чувством ответственности и справедливости. Таким его навсегда запомнят родные, близкие, друзья и побратимы.

Разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память, слава и уважение защитнику Украины Эдгару Эдуардовичу Григоряну,

– добавили в горсовете.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память.

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