Военный из Буковины был жителем села Гвиздивцы Днестровского района Сокирянской городской общины Черновицкой области. Ему было всего 23 года.
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Смерть героя
Воин погиб 18 декабря из-за вражеских обстрелов в районе Бахмута, получив смертельные ранения. О потере сообщили в Сокирянском городском совете.
Погиб наш земляк, житель села Гвиздивцы Эдгар Эдуардович Григорян. Молодой военный проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины по контракту,
– говорится в сообщении.
У защитника остались мать, отец и сестра.
В городском совете рассказали о том, что молодой парень был энергичным, имел много надежд и планов, был с обостренным чувством ответственности и справедливости. Таким его навсегда запомнят родные, близкие, друзья и побратимы.
Разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память, слава и уважение защитнику Украины Эдгару Эдуардовичу Григоряну,
– добавили в горсовете.
Потери Украины в войне против России
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