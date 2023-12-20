Військовий з Буковини був мешканцем села Гвіздівці Дністровського району Сокирянської міської громади Чернівецької області. Йому було всього 23 роки.

Дивіться також Відважно боронив рідну землю: на фронті загинув 30-річний захисник із Закарпаття

Смерть героя

Воїн загинув 18 грудня через ворожий обстріл у районі Бахмута, отримавши смертельні поранення. Про втрату повідомили в Сокирянській міській раді.

Загинув наш земляк, житель села Гвіздівці Едгар Едуардович Грігорян. Молодий військовий проходив службу в лавах Збройних сил України за контрактом,

– йдеться в повідомленні.

У захисника залишилися мати, батько та сестра.

У міській раді розповіли про те, що молодий хлопець був енергійним, сповненим надій та планів, із загостреним почуттям відповідальності та справедливості. Таким його назавжди запам'ятають рідні, близькі, друзі та побратими.

Розділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять, слава і шана захиснику України Едгару Едуардовичу Грігоряну,

– додали у міськраді.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам'ять.

Втрати України у війні проти Росії