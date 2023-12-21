Студент став на службу, коли отримав перші офіцерські погони. У серпні 2023 року український захисник одружився із коханою Ксенією.

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Що відомо про загиблого героя

Ще зовсім юний воїн мріяв про військову кар’єру та сімейне щастя. Після закінчення у 2018 році Київського військового ліцею імені Івана Богуна продовжив навчання на Військово-юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у Харкові.

У 2022 році, отримавши перші офіцерські зірки на погонах, після початку повномасштабної війни він продовжив службу у Військовій службі правопорядку та вступив до магістратури ІМВ КНУ на спеціальність "Міжнародне право". В університеті повідомили про його загибель.

10 грудня близько 03:10 від влучання російської ракети С-300 у Великому Бурлуку на Харківщині загинув студент Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Ілля Міндарьов,

– йдеться в повідомленні.

У Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого розповіли, що Ілля Міндарьов під час навчання та проходження служби зарекомендував себе як старанний, відповідальний курсант.

Він мав великі успіхи у навчанні та спорті, запам’ятався надійним, грамотним, бойовим побратимом. Був доброю, чуйною людиною, надійним другом та уважним, люблячим чоловіком.

Університетська спільнота висловлює найщиріші співчуття сім’ї, друзям та близьким з приводу непоправної втрати загиблого воїна. Низький уклін родині, яка виховала справжнього патріота. Війна забрала ще одного сина України,

– зазначили у харківському ВНЗ.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Світла пам'ять.

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