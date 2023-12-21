Студент став на службу, коли отримав перші офіцерські погони. У серпні 2023 року український захисник одружився із коханою Ксенією.
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Що відомо про загиблого героя
Ще зовсім юний воїн мріяв про військову кар’єру та сімейне щастя. Після закінчення у 2018 році Київського військового ліцею імені Івана Богуна продовжив навчання на Військово-юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у Харкові.
У 2022 році, отримавши перші офіцерські зірки на погонах, після початку повномасштабної війни він продовжив службу у Військовій службі правопорядку та вступив до магістратури ІМВ КНУ на спеціальність "Міжнародне право". В університеті повідомили про його загибель.
10 грудня близько 03:10 від влучання російської ракети С-300 у Великому Бурлуку на Харківщині загинув студент Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Ілля Міндарьов,
– йдеться в повідомленні.
У Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого розповіли, що Ілля Міндарьов під час навчання та проходження служби зарекомендував себе як старанний, відповідальний курсант.
Він мав великі успіхи у навчанні та спорті, запам’ятався надійним, грамотним, бойовим побратимом. Був доброю, чуйною людиною, надійним другом та уважним, люблячим чоловіком.
Університетська спільнота висловлює найщиріші співчуття сім’ї, друзям та близьким з приводу непоправної втрати загиблого воїна. Низький уклін родині, яка виховала справжнього патріота. Війна забрала ще одного сина України,
– зазначили у харківському ВНЗ.
Трагічні втрати України у боротьбі проти Росії
- 15 грудня від підриву загинув 30-річний герой із Закарпаття Михайло Кіяшко. Військовослужбовець боронив країну на південному напрямку фронту. До лав Сил оборони чоловік без вагань став із початком повномасштабного вторгнення агресора.
- Того ж дня стало відомо про смерть із бійцем Інтернаціонального легіону, молодшим сержантом ЗСУ Патапілі Хеваге Шеханом Ранішкою. Іноземець був командиром 3 піхотного взводу, 3 піхотної роти ССО "Чарлі" інтернаціонального легіону з березня 2022 року в лавах ЗСУ. Мав позивний "Дантист".
- 18 грудня під час оборони української землі від російських окупантів загинув український військовослужбовець Едгар Грігорян. Захисникові було всього 23 роки. Воїн загинув через ворожий обстріл у районі Бахмута, отримавши смертельні поранення.