О трагической потере 21 декабря сообщил Золочевский городской совет.

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Что известно о защитнике Игоре Левицком

Игорь Левицкий родился в 1978 году в селе Ушня. При мирной жизни он был священником, однако из-за полномасштабного вторжения России встал на защиту страны.

Левицкий был водителем пулеметного взвода стрелковой роты стрелкового батальона воинской части А1556.

К сожалению, он погиб в результате удара FPV-дрона 19 декабря 2023 в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области во время выполнения боевых задач.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким по поводу гибели родного человека, настоящего патриота и достойного сына своей страны. Светлая и вечная память нашему Герою!

– написал Золочевский городской совет.

Отец Михаил Зубкович рассказал, что Левицкий был его сокурсником по Львовской духовной семинарии. "Покойся с миром, брат", – написал он.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования близким и родным Игоря Левицкого. Светлая память.

21 декабря принесло еще одно трагическое известие. Команда музыкального фестиваля Faine Misto сообщила, что на фронте погиб Влад Воронин, один из организаторов С конца ноября Влад считался пропавшим без вести, однако 21 декабря командир его роты подтвердил – воин погиб.