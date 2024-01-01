Микита Бєляков, захисник з Тернопільської області, загинув на війні проти російських окупантів. Молодий воїн бригади "Азов" мав лише 20 років, але вже встиг стати символом мужності та патріотизму.

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Втрата для громади та країни

Міський голова Шумської територіальної громади Вадим Боярський ще 30 грудня повідомив про загибель Микити, який родом з села Мирове. Його батько, також військовий, продовжує службу в Збройних Силах.

Молодий, красивий, двадцятирічний юнак, у якого, здавалось, ще все попереду – життя, кохання, сім'я… Повертається додому на щиті,

– з глибоким сумом ділиться Боярський.

Смерть Микити Бєлякова стала великою втратою не тільки для його родини, але й для всієї України. Він пішов на війну, щоб захистити свою країну, і його героїзм назавжди залишиться у пам'яті народу.

Реакція 24 Каналу висловлює відчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять.

Війна забирає найкращих

Україна продовжує втрачати своїх захисників у війні, яка триває вже майже 10 років. Кожна втрата є непоправною трагедією для родин, громад та всієї країни.

Юрій Антоненко , 31-річний командир аеромобільного відділення з Ірпеня, загинув у боях за Мар'їнку. Він був не лише військовим, але й чоловіком та братом.

, 31-річний командир аеромобільного відділення з Ірпеня, загинув у боях за Мар'їнку. Він був не лише військовим, але й чоловіком та братом. Ілля Міндарьов , старший лейтенант ЗСУ та студент Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, мріяв про військову кар'єру та сімейне щастя. Його життя обірвалося на полі бою, у боротьбі за Україну.

, старший лейтенант ЗСУ та студент Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, мріяв про військову кар'єру та сімейне щастя. Його життя обірвалося на полі бою, у боротьбі за Україну. Едгар Грігорян, 23-річний військовослужбовець із Буковини, загинув від ворожого обстрілу в районі Бахмута. Він служив за контрактом у ЗСУ, був жителем села Гвіздівці, що є частиною Сокирянської міської громади.

Кожен із загиблих героїв мав свою унікальну історію та мрії, які були жорстоко перервані війною. Вони пішли на фронт, щоб захистити свою країну, і їхні імена не мають піти в забуття.

Втрати на фронті об'єднують українців у скорботі, але також нагадують про непохитність духу та рішучість нашої нації у боротьбі за свою свободу та незалежність.