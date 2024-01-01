Никита Беляков, защитник из Тернопольской области, погиб на войне против российских оккупантов. Молодой воин бригады "Азов" имел всего 20 лет, но уже успел стать символом мужества и патриотизма.

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Потеря для общины и страны

Городской голова Шумской территориальной общины Вадим Боярский еще 30 декабря сообщил о гибели Никиты, родом из села Мировое. Его отец, тоже военный, продолжает службу в Вооруженных Силах.

Молодой, красивый, двадцатилетний юноша, у которого, казалось, все впереди – жизнь, любовь, семья… Возвращается домой на щите,

– с глубокой грустью делится Боярский.

Смерть Никиты Белякова стала большой потерей не только для его семьи, но и всей Украины. Он отправился на войну, чтобы защитить свою страну, и его героизм навсегда останется в памяти народа.

Реакция 24 Канала выражает ощущение родным и близким погибшего Героя. Вечная память.

Война забирает лучших

Украина продолжает терять своих защитников в войне, которая длится почти 10 лет. Каждая потеря является невосполнимой трагедией для семей, общин и всей страны.

Юрий Антоненко , 31-летний командир аэромобильного отделения из Ирпеня, погиб в боях за Марьинку. Он был не только военным, но и мужем и братом.

, 31-летний командир аэромобильного отделения из Ирпеня, погиб в боях за Марьинку. Он был не только военным, но и мужем и братом. Илья Миндарев , старший лейтенант ВСУ и студент Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, мечтал о военной карьере и семейном счастьи. Его жизнь оборвалась на поле боя, в борьбе за Украину.

, старший лейтенант ВСУ и студент Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, мечтал о военной карьере и семейном счастьи. Его жизнь оборвалась на поле боя, в борьбе за Украину. Эдгар Григорян, 23-летний военнослужащий из Буковины, погиб от вражеского обстрела в районе Бахмута. Он служил по контракту в ВСУ, был жителем села Гвоздовцы, являющимся частью Сокирянской городской общины.

Каждый из погибших героев имел свою уникальную историю и мечты, жестоко прерванные войной. Они ушли на фронт, чтобы защитить свою страну, и их имена не должны уйти в забвение.

Потери на фронте объединяют украинцев в скорби, но также напоминают о непреклонности духа и решительности нашей нации в борьбе за свою свободу и независимость.