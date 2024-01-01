О том, что оккупанты обстреляли Сумскую область, сообщили 1 января. По состоянию на шесть вечера 1 января известно о двух погибших – в больнице скончалась женщина, а из-под завалов достали тело мужчины. Все, что известно о последствиях попадания, расскажет 24 Канал.

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Сколько человек пострадало в результате атаки на Сумщине

1 января 2024 года около 15:00 оккупанты атаковали беспилотниками Эсманскую общину в Сумской области. Один беспилотник попал в многоквартирный жилой двухэтажный дом, его жительница получила тяжелые ранения, от которых скончалась в больнице,

– написали в Офисе генерального прокурора в 17:30 1 января.

В ОГП писали, что, по предварительной информации, под завалами находится мужчина. Но в МВД в 18:01 1 января обнародовали обновленные данные.

"В результате удара вражеского БПЛА от полученных травм скончалась в больнице 52-летняя женщина, тело 40-летнего мужчины достали из-под завалов, еще одна женщина травмирована", – сообщили правоохранители.

В Сумской области разбирают завалы дома 1 января 2024 года / Фото МВД Украины

Людей спасают из-под завалов: в каком они состоянии

В Сумской ОВА отметили, что в первый день Нового года россияне совершили еще одно преступление против мирного населения.

Вражеский БПЛА типа "Шахед" попал в жилое двухэтажное здание в Эсманской общине. Есть разрушения, люди оказались под завалами. На месте прилета работают все необходимые службы,

– написали в сообщении.

Как указано в сообщении Сумской ОВА в 16:28 1 января, предварительно, из-под завалов уже спасены три человека. Им оказывают медицинскую помощь.

Возбудили уголовное дело

Пока прокуроры вместе с правоохранителями фиксируют последствия атаки. При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

1 января в Сумской области была тревога из-за атаки "Шахедами".