В Сумской ОВА сообщили, что 1 января БПЛА типа "Шахед" попал в жилой двухэтажный дом в Эсманской общине.

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Под завалами оказались люди

В результате попадания в жилой дом в Эсманской общине есть разрушение. На фото можно увидеть, что верхняя часть здания разрушено – по меньшей мере, нескольких квартир на втором этаже уже нет. А внизу начался пожар.

Также во всем здании выбиты окна.



Последствия попадания в дом в Сумской области / фото ОВА

Хуже всего, что под завалами оказались люди.

В первый день Нового года россияне совершили еще одно преступление против мирного населения Сумской области,

– отметили в ОВА.

Сейчас на месте прилета работают все необходимые службы, идет поисково-спасательная операция.

Чрезвычайники спасли нескольких человек

В ОВА сообщили, что по состоянию на 16:62 из-под завалов спасли три человека. Им сразу же стали оказывать медицинскую помощь.

Над Сумской областью сбили 2 БпЛА

Известно, что во время атаки в небе над Сумской областью силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских "Шахеда". В военной администрации показали, что от них осталось.



Обломки "Шахеда" в Сумской области / фото ОВА

Обратите внимание! Просто сейчас массированная атака дронами продолжается. В частности, ПВО работает в Киевской области . Кроме того, на Юге и Востоке объявлена тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Ночью враг массированно атаковал Украину дронами.