У Сумській ОВА повідомили, що 1 січня БпЛА типу “Шахед” поцілив у житловий двоповерховий будинок в Есманській громаді.
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Під завалами опинилися люди
Внаслідок влучання у житловий будинок в Есманській громаді є руйнування. На фото можна побачити, що верхня частина будівлі понівечена – щонайменше кількох квартир на другому поверсі вже немає. А внизу почалася пожежа.
Також у всій будівлі вибиті вікна.
Наслідки влучання в будинок на Сумщині / фото ОВА
Найгірше те, що під завалами опинилися люди.
У перший день Нового року росіяни вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини,
– наголосили в ОВА.
Наразі на місці прильоту працюють всі необхідні служби, триває пошуково-рятувальна операція.
Надзвичайники врятували кількох людей
В ОВА повідомили, що станом на 16:62 з-під завалів вже врятували три людини. Їм одразу почали надавати медичну допомогу.
Над Сумщиною збили 2 БпЛА
Відомо, що під час атаки у небі над Сумською областю сили протиповітряної оборони знищили два ворожих "Шахеди". У військовій адміністрації показали, що від них залишилося.
Уламки "Шахеда" на Сумщині / фото ОВА
Вночі ворог масовано атакував Україну дронами
- У новорічну ніч 2024 року ворог випустив рекордну кількість "Шахедів". Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків. Загалом ворог запустив по території України 122 "Шахеди". 96 Росія застосувала до півночі, а ще 26 – після. Загалом сили ППО знищили 87 ударних дронів.
- Також ворог вдарив 4 зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей.
- Найбільше від атаки постраждала Одеська область. Там палали мирні житлові будинки. На жаль, загинув 15-річнй підліток. Також є поранені.
- У Дніпрі БпЛА поцілив по одному з підприємств. Також у П'ятихатській громаді Кам'янського району 1500 родин залишалися без світла через безпілотник, який зачепився за лінію електропередач.
- У Львові є два влучання уламками у будівлі, які є об'єктами національної пам'яті. Зокрема повністю знищено музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.