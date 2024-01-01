У Сумській ОВА повідомили, що 1 січня БпЛА типу “Шахед” поцілив у житловий двоповерховий будинок в Есманській громаді.

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Під завалами опинилися люди

Внаслідок влучання у житловий будинок в Есманській громаді є руйнування. На фото можна побачити, що верхня частина будівлі понівечена – щонайменше кількох квартир на другому поверсі вже немає. А внизу почалася пожежа.

Також у всій будівлі вибиті вікна.



Наслідки влучання в будинок на Сумщині / фото ОВА

Найгірше те, що під завалами опинилися люди.

У перший день Нового року росіяни вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини,

– наголосили в ОВА.

Наразі на місці прильоту працюють всі необхідні служби, триває пошуково-рятувальна операція.

Надзвичайники врятували кількох людей

В ОВА повідомили, що станом на 16:62 з-під завалів вже врятували три людини. Їм одразу почали надавати медичну допомогу.

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Відомо, що під час атаки у небі над Сумською областю сили протиповітряної оборони знищили два ворожих "Шахеди". У військовій адміністрації показали, що від них залишилося.



Уламки "Шахеда" на Сумщині / фото ОВА

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