У Києві знову оголосили тривогу – третю за день. Пройдіть в укриття!

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Що відомо про роботу ППО на Київщині

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– написали в КОВА.

Також там закликали дотримуватися інформаційної тиші, тобто не фіксувати на фото чи відео роботу ППО та не викладати це в мережу.

Росіяни комбінують атаки, постійно запускаючи ударні дрони та піднімаючи ракетоносії. О 15:33 Повітряні сили оголосили відбій тривоги по винищувачу МіГ, але атака дронами триває.

"Шахеди" летять на Київ

У тому ж повідомленні ПС повідомили, куди зараз летять "Шахеди".

На 15:33 рух ударних БпЛА такий:

БпЛА в західній частині Полтавської області, курс західний (Переяслав-Хмельницький район Київської області);

БпЛА в північній частині Черкаської області, курс західний (Переяслав-Хмельницький район Київської області).

Згодом ПС додали: на Київ летять групи ударних БпЛА з південно-східного напрямку.

Моніторингові канали пишуть про рух дронів на столицю від Яготина. На 16:05 там визначили рівень загрози від "Шахедів" як червоний для Києва, Борисполя та Броварів.

Зверніть увагу! "Шахеди" постійно змінюють напрямок руху, щоб виснажити нашу протиповітряну оборону.