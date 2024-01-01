В Киеве снова объявили тревогу – третью за день. ПВО работает по дронам в области и в столице.

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Что известно о работе ПВО в Киеве и Киевской области

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– написали в КОВА.

​​ Важно! В 16:56 в КГВА подтвердили работу ПВО в Киеве и области.

Также там призывали соблюдать информационную тишину, то есть не фиксировать на фото или видео работу ПВО и не выкладывать это в сеть.

В 16:14 начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в пригороде столицы работает ПВО. В КОВА напомнили ни в коем случае не производить фото- и видеофиксацию работы нашей ПВО, сбивания воздушных целей и их падения.

Россияне комбинируют атаки, постоянно запуская ударные дроны и поднимая ракетоносители. В 15:33 Воздушные силы объявили отбой тревоги по истребителю МиГ, но атака дронами продолжается.

"Шахеды" летят на Киев

В том же сообщении ВС сообщили, куда сейчас летят "Шахеды".

На 15:33 движение ударных БпЛА такое:

БПЛА в западной части Полтавской области, курс западный (Переяслав-Хмельницкий район Киевской области);

БПЛА в северной части Черкасской области, курс западный (Переяслав-Хмельницкий район Киевской области).

Впоследствии ВС добавили: на Киев летят группы ударных БпЛА с юго-восточного направления.

Мониторинговые каналы пишут о движении дронов на столицу от Яготина. На 16:05 там определили уровень угрозы от "Шахедов" как красный для Киева, Борисполя и Броваров.

Обратите внимание! "Шахеды" постоянно меняют направление движения, чтобы истощить нашу противовоздушную оборону. Если в 16:02 мониторинговые каналы отмечали, что дроны летят на Черниговщину, то уже в 16:13 БПЛА развернулись на Киевскую область. По состоянию на 16:20 дроны летят на Киев.

"Ударные БПЛА типа Shahed летят через Бориспольский район в направлении Киева. Работает ПВО!" – написали ВС в 16:19.