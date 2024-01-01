Перший день року не обійшовся без повітряної тривоги. З російського аеродрому злетів МіГ-31К.
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Вся Україна "почервоніла"
На території України оголошено ракетну небезпеку. Поки про пуски ракет не повідомляють, однак краще пройти до найближчого укриття.
Як повідомили у Повітряних силах, літак злетів з аеродрому Моздок.
Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ),
– мовиться у повідомленні.
Мапа тривог станом на 11:30 1 січня 2024 року
Закликаємо не ігнорувати повідомлення про загрозу, адже звичайна обережність може зберегти життя.