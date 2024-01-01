Перший день року не обійшовся без повітряної тривоги. З російського аеродрому злетів МіГ-31К.

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Вся Україна "почервоніла"

На території України оголошено ракетну небезпеку. Поки про пуски ракет не повідомляють, однак краще пройти до найближчого укриття.

Як повідомили у Повітряних силах, літак злетів з аеродрому Моздок.

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ),

– мовиться у повідомленні.



Мапа тривог станом на 11:30 1 січня 2024 року

Закликаємо не ігнорувати повідомлення про загрозу, адже звичайна обережність може зберегти життя.

Що відомо про "Кинджали" "Кинджал" – це російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракету могли створити на основі комплексу "Іскандер-М". Ракету називають гіперзвуковою, але це не зовсім коректно.

МіГ кілька разів злітав 31 грудня