Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко відвідала куп'янчанку і подарувала ялинкові прикраси – двох голубів, які символізують мир. Адже птахи сидять на деревах, коли тихо і їм нічого не загрожує.

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"Це моя ялинка, яка стала зіркою тіктоку. Мабуть, тому що я її наряджала з думками про майбутнє, що в нашому Куп'янську все буде добре", – поділилась Жанна.

За її словами, не всі в Куп'янську підтримують ідею прикрашання ялинки й святкування Нового року взагалі. Але жінка думає інакше.

Мені здається, що, перебуваючи в Куп'янську, хоч якесь свято я маю робити. А робити я можу не так багато – не падати духом і вірити в найкраще,

– сказала Жанна.

Головна іграшка – з куп'янської фабрики, яка виробляла ялинкові прикраси протягом 20 років. Окупанти її розбомбили наприкінці вересня 2022 року.

Куп'янчанка бореться з російською пропагандою

Жанна веде сторінку і тіктоці під двічі символічним ніком "Слабо – Жанка". Тут і прив'язка до рідного краю – Слобожанщини, і запитання до себе: "Слабо, Жанка?".

Колись сторінка була суто особистою, але тепер жінка використовує її для розвінчування російських фейків про ситуацію в Куп'янську.

Коли йде пропаганда, люди втрачають надію. А я хочу у своєму тіктоці, навпаки, вселити людям надію на те, що все буде добре, Куп'янськ вистоїть і в нас буде щасливе майбутнє,

– зазначила Жанна.

Зверніть увагу! Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку залишається важкою. Натепер ворог намагається атакувати Синьківку, але зазнає втрат.

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