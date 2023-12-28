Ворог атакував близько о 10:00. Окупанти вдарили 6 разів. Як наголосив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, росіяни навмисно цілилися у скупчення людей.
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Черговий акт тероризму
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зранку 28 грудня окупанти вчинили черговий акт тероризму – цинічно накрили місто Вовчанськ у Чугуївському районі.
На жаль, є загиблі. Від отриманих травм у лікарні померла 66-річна жінка. Також постраждала 63-річна місцева жителька – вона отримала медичну допомогу на місці. В лікарні перебуває постраждалий чоловік. Він був у машині, коли ворог почав обстріл. Нині він отримує усю необхідну допомогу.
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Болвінов додав, що окупанти прицільно вдарили по центру Вовчанська. Під ворожою атакою опинилося місце, де благодійники годували людей.
Ворог цілився у скупчення людей, саме на тому місці біля супермаркету вранці роздавали безкоштовну їжу,
– повідомив він.
Одним із перших на місце обстрілу прибув начальник слідчого відділу ГУНП в Харківській області Владислав Єфаров. Він був на нараді, коли почався обстріл.
"Я був на робочій нараді, коли почався обстріл. В адмінбудівлі здригнулися стіни, і за звуком я зрозумів, що перші прильоти прийшлися в центр міста. Тому одразу поїхав туди", – розповів Єфаров.
Коли він прибув на місце атаки, то побачив поранену бабусю. У ту мить жінка була ще притомна, а перехожі – намагалися їй допомогти. Єфаров не став чекати прибуття карети швидкої, а посадив її у власне авто й повіз у лікарню разом з жінкою-медиком, яка також була на місці обстрілу. Втім, попри усю оперативність врятувати поранену жінку не вдалося.
У дорозі жінка-медик помітила відсутність пульсу. Коли правоохоронець прибув до лікарні з пораненою, то медики лише констатували смерть 66-річної жінки.
Ворог тероризує Харківщину
- Як повідомив Болвінов, після обстрілу "Градами" росіяни почали завдавати ударів з артилерії по Вовчанську. Під ударом знову цивільна інфраструктура.
- Протягом минулої доби ворог обстріляв 15 населених пунктів Харківської області, а також завдали авіаційного удару по Куп'янському району.
- Також окупанти обстріляли Курилівку в Куп'янському районі. Унаслідок атак пошкоджено приватний будинок та лінію електропередач. На щастя, минулося без постраждалих.