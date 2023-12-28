Враг нанес удар около 10:00. Оккупанты ударили 6 раз. Как отметил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, россияне намеренно целились в скопление людей.

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Очередной акт терроризма

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 28 декабря оккупанты совершили очередной акт терроризма – цинично накрыли город Волчанск в Чугуевском районе.

К сожалению, есть погибшие. От полученных травм в больнице умерла 66-летняя женщина. Также пострадала 63-летняя местная жительница – она получила медицинскую помощь на месте. В больнице находится пострадавший мужчина. Он был в машине, когда враг начал обстрел. В настоящее время он получает всю необходимую помощь.

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Болвинов добавил, что оккупанты прицельно ударили по центру Волчанска. Под вражеской атакой оказалось место, где благотворители кормили людей.

Враг целился в скопление людей, именно на том месте возле супермаркета утром раздавали бесплатную еду,

– сообщил он.

Одним из первых на место обстрела прибыл начальник следственного отдела ГУНП в Харьковской области Владислав Ефаров. Он был на совещании, когда начался обстрел.

"Я был на рабочем совещании, когда начался обстрел. В админздании дрогнули стены, и по звуку я понял, что первые прилеты пришлись в центр города. Поэтому сразу поехал туда", – рассказал Ефаров.

Когда он прибыл на место атаки, то увидел раненую бабушку. В тот момент женщина была еще в сознании, а прохожие пытались ей помочь. Ефаров не стал ждать прибытия кареты скорой, а посадил ее в собственный автомобиль и повез в больницу вместе с женщиной-медиком, которая также была на месте обстрела. Впрочем, несмотря на всю оперативность, спасти раненую женщину не удалось.

В дороге женщина-медик заметила отсутствие пульса. Когда полицейский прибыл в больницу с раненой, то медики только констатировали смерть 66-летней женщины.

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