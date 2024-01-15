Защитник был родом из Одесской области. О трагической потере сообщили в Измаильской районной госадминистрации.

Смотрите также "Не колебался ни минуты, чтобы воевать": на фронте погиб 24-летний герой из Полтавщины

Герой погиб в боях в Луганской области

Военный до последнего мужественно оборонял Украину и погиб во время выполнения боевого задания.

Воин проживал в селе Трудовое Килийской общины. Он был солдатом.

Александр пал в бою 10 января 2024 года вблизи населенного пункта Райгородка Луганской области.

К небесному войску присоединился еще один герой из Измаильского района. Мужественно обороняя Украину, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Райгородка Луганской области 10 января 2024 погиб солдат Александр Владимирович Юраш 1977 года рождения, житель села Трудовое Килийской общины,

– сообщили в общине.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнование родным и близким. Низко кланяемся к земле Герою Украины, отдавшего свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.

Болезненные потери Украины