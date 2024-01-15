Об этом рассказал Броварской городской голова Игорь Сапожко. В своем телеграме он сообщил, когда и где будут прощаться с Героем Украины.

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Погиб во время выполнения боевого задания

Известно, что Валерий Куликов был младшим лейтенантом и командиром штурмового взвода. 19 декабря 2023 года он отдал свою жизнь за Украину, выполняя боевое задание в Донецкой области.

Пополнился небесный строй... Младший лейтенант, командир штурмового взвода Валерий Куликов, погиб 19 декабря 2023 года в районе населенного пункта Первомайское Покровского района Донецкой области,

– рассказал городской голова.

Он отметил, что Валерий Куликов был одним из руководителей Попаснянской военно-гражданской администрации. С самого начала полномасштабного вторжения России он встал на защиту нашего государства. Игорь Сапожко отметил, что родные Героя живут в Броварах. Поэтому они выразили желание, чтобы его похоронили на Аллее Славы города.

16 января состоится прощание с Валерием Куликовым. Оно запланировано на Майдане Свободы в Броварах в 10:30. А уже в 11:00 Героя будут отпевать в Храме Покрова Пресвятой Богородицы по адресу улица Героев Украины, 22-я.

Редакция 24 Канала выражает глубокие соболезнования родным и близким Героя Украины. Низко кланяемся к земле за его подвиг, который он совершил, обороняя родную страну.

В Киевской области будут прощаться с еще одним Героем

Известно, что на фронте погиб Константин Бахмацкий. Он был директором профессионального лицея города Украинка Киевской области. Защитник отдал свою жизнь за родную страну, выполняя боевое задание под Бахмутом.

Константин Бахмацкий погиб 13 января. Он служил в 135 отдельном батальоне территориальной обороны. О времени и месте прощания с Героем Украины сообщат позжн.

Обратим внимание! Семья Константина Бахмацкого нуждается в помощи. Вы можете поддержать родных защитника, пересчитав им посильную для вас сумму. Номер карты жены погибшего военного: Бахмацкая Юлия Григорьевна 5167 8032 4959 5203.