Вдома на захисника чекали четверо дітей. Героєві назавжди залишиться 45 років.

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Втрата для громади та країни

Шпанівська громада в скорботі, важка втрата у родині Єфимців з села Великий Олексин…Загинув Єфимець Сергій Анатолійович, 1978 року народження, житель села Великий Олексин, який захищав нашу країну з березня 2022 року. Без батьківської любові, турботи та підтримки залишилося четверо діток,

– розповіли у Шпанівській громаді.

Видання "Рівне Медіа" додало, що на фронт Сергій Єфимець вирушив добровольцем. До повномасштабної війни він працював охоронцем на ринку "Дикий" у Рівному.

"Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль, який чорним крилом торкнувся не лише сім'ї, а й усієї громади. Висловлюємо щирі співчуття родині! Нехай світла пам'ять про Сергія назавжди залишиться в наших серцях, а Бог дарує йому Царство Небесне та вічний спокій", – зауважили на малій батьківщині Героя.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним і близьким. Низько кланяємося до землі Герою України, котрий віддав своє життя у боротьбі за незалежність рідної держави.

Віддали своє життя за Україну