Известно, что украинские защитники погибли в разное время при выполнении боевых задач.

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Шесть защитников отдали жизнь за Украину

В Калушском городском совете сообщили о гибели 41-летнего Игоря Лаврива. Мужчина мужественно выполняя военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость, погиб на поле боя в Донецкой области 15 января. Он жил в селе Тужилов Калушской общины. Был главным сержантом, командиром штурмового отделения.

На фронте погиб Игорь Лавров / Фото Марины Поташник

Печенежинское территориальное общество рассказало о смерти Руслана Шелембина. Мужчина ушел воевать в 2014 году. У него был большой боевой опыт. В апреле 2022 года вновь стал в защиту страны. Военнослужащий служил старшим стрелком-оператором. Боец погиб 16 января 2024 года в Запорожской области в результате тяжелых ранений.

В боях за Украину погиб Руслан Шелембина / Фото Печенежинской территориальной общины

При выполнении боевой задачи в Донецкой области 13 января погиб 45-летний Николай Морозюк. Николай служил как водителем-кузнецом отделения слесарно-механических работ ремонтного взвода автомобильной техники. Известно, что мужчина жил в селе Ковалевка Нижневербого территориального общества.

На войне погиб Николай Морозюк / Фото Нижневербежского сельского совета

Военнослужащий Василий Лиховидюк погиб 16 января 2024 года в Запорожской области получил серьезные ранения. Мужчина родился в 1978 году, жил в селе Богровка Солотвинского поселкового совета. После женитьбы перебрался в село Великий Кунинец Вишневецкой территориальной громады Тернопольской области.

В борьбе против российских оккупантов погиб Василий Лиховидюк / Фото Ксении Данилюк

На войне против российских захватчиков погиб военнослужащий Василий Товарницкий из Косовской городской общины Ивано-Франковской области. У защитника остались жена, сын и мать. Боец погиб 25 декабря 2023 вблизи города Авдеевка Покровского района Донецкой области.

В бою погиб Василий Товарницкий / Фото Юрия Плосконоса

В борьбе против оккупантов погиб 40-летний военнослужащий из Ивано-Франковской области Виталий Ивасюк. Герой был жителем села Фатовец Коломыйского района. Военнослужащий служил стрелком-снайпером в 108-м отдельном горно-штурмовом батальоне 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Защитник погиб 16 января 2024 года вблизи села Синьковка Купянского района Харьковской области.

Свою жизнь за Украину отдал Виталий Ивасюк / Фото Пядицкой ОТГ

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким павших героев. Низкий им поклон и пожизненная благодарность за подвиг, который они совершили для родной Родины.

Трагические потери Украины в борьбе против России