Життя захисника зі Львівської області відібрав танк окупантів. Воїну назавжди залишилося 30 років.

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"Моє життя забрав російський танк"

Трагічну звістку про загибель українського воїна повідомила його дружина Василина.

Моє життя забрав російський танк. Моя душа осиротіла без тебе, мій "Берлін". Ми з синочком любимо тебе безмежно, ти наш Герой. Вічна пам'ять тобі, мій рідний,

– написала вона.

Що відомо про загиблого захисника України

Андрій Мартинів народився 26 липня 1993 року. Родом чоловік був із Дрогобича. Там він закінчив ЗОШ № 1, а згодом і Дрогобицький механічний технікум за спеціальністю "розробка програмного забезпечення". Про це повідомляють місцеві видання.

До повномасштабної війни чоловік працював у компанії з реалізації автозапчастин. Доєднався до лав ЗСУ в жовтні 2022 року, служив у складі Дрогобицької тероборони.

"Берлін" загинув 18 січня 2024 року внаслідок наступальних дій окупантів на Куп'янському напрямку. Під час бою він отримав поранення, несумісні із життям.

У захисника Андрія Мартиніва залишилися дружина, маленький синочок Артем, а також батьки і брат.

Під зворушливим постом дружини загиблого Героя люди висловили щирі співчуття рідним захисника.

"Співчуваю Василинко, вічна пам'ять Герою України! Співчуття рідним за тяжкий та невимовний біль. Низький уклін батькам", "Царство небесне Герою", "Щирі співчуття, Василинко, тримайся з Артемчиком, сумуємо разом із вами", "Наша мила дівчинко, тримайся, ти сильна маєш бути заради сина. Герої не вмирають", "Хлопчику наш, як так. Вічна тобі пам'ять", "Прийміть найщиріші співчуття! Моє серце плаче разом з вами", "Вічна пам’ять, був дуже добрий хлопець, аж не віриться...", "Щирі співчуття, Василино. Тяжка втрата. Не вірю. Боже, чому так? Рана, яка буде боліти ціле життя. Вічна пам’ять Андрію", – висловилися в мережі.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним і близьким. Низько кланяємося до землі Герою України, котрий віддав своє життя у боротьбі за незалежність рідної держави.

Полягли в бою за Україну