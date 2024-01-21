Жизнь защитника из Львовской области отобрал танк оккупантов. Воину навсегда осталось 30 лет.

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"Мою жизнь забрал российский танк"

Трагическое известие о гибели украинского воина сообщила его жена Василиса.

Мою жизнь забрал российский танк. Моя душа осиротела без тебя, мой "Берлин". Мы с сынишкой любим тебя безгранично, ты наш Герой. Вечная память тебе, мой родной,

– написала она.

Что известно о погибшем защитнике Украины

Андрей Мартынив родился 26 июля 1993 года. Родом мужчина был из Дрогобыча. Там он закончил ООШ № 1, а впоследствии и Дрогобычский механический техникум по специальности "разработка программного обеспечения". Об этом сообщают местные издания.

До полномасштабной войны мужчина работал в компании по реализации автозапчастей. Присоединился к рядам ВСУ в октябре 2022 года, служил в составе Дрогобычской терробороны.

"Берлин" погиб 18 января 2024 года в результате наступательных действий оккупантов на Купянском направлении. Во время боя он получил ранения, несовместимые с жизнью.

У защитника Андрея Мартынива остались жена, маленький сынишка Артем, а также родители и брат.

Под трогательным постом супруги погибшего Героя люди выразили искренние соболезнования родным защитника.

"Сочувствую Василинко, вечная память Герою Украины! Соболезнования родным за тяжелую и невыразимую боль. Низкий поклон родителям", "Царство небесное Герою", "Искренние соболезнования, Василинко, держись с Артемчиком, скучаем вместе с вами", "Наша милая девочка" , держись, ты сильна должна быть ради сына. Герои не умирают", "Мальчику наш, как так. Вечная тебе память", "Примите самые искренние соболезнования! Мое сердце плачет вместе с вами", "Вечная память, был очень добрый парень, аж не верится...", "Искренние соболезнования, Василино. Тяжелая потеря. Не верю. Боже, почему так? Рана, которая будет болеть всю жизнь. Вечная память Андрею", – высказались в сети.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнование родным и близким. Низко кланяемся к земле Герою Украины, отдавшего свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.

Полегли в бою за Украину