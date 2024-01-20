Подробнее о выставке памяти Максима Кривцова 24 Каналу рассказала общественная активистка Екатерина Приймак. По ее мнению, украинцы должны интересоваться такими событиями и не забывать, какие непоправимые потери понесет Украина из-за российского вторжения.
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Воспоминания о Максиме Кривцове
Максим был активным участником Майдана, а затем присоединился к рядам Добровольческого украинского корпуса.
"Он доказал, что является мегавоином, который 7 лет жизни посвятил службе Украины и войне. Сначала он был в Песках и Авдеевке, потом служил в Нацгвардии. Когда окончил службу по контракту, вернулся в мирную жизнь", – рассказала Екатерина Приймак.
Максим Кривцов всегда был очень творческим человеком, его стихи – особенные. Сборник "Стихи из бойницы", тиражом 1500 экземпляров, уже раскупили. Однако новый тираж планируется уже в конце февраля. Сейчас книгу можно заказать в издательстве "Наш Формат".
Это огромная потеря не только как другая, но и огромная потеря для современного искусства Украины. Он и поэт, и художник, видел красоту даже на войне,
– заметила Екатерина Приймак.
С первых дней полномасштабного вторжения Максим Кривцов присоединился к подразделению ВСУ, которое выполняло самые сложные задачи. Он всегда шел в бой, часто даже не в свою смену.
Выставка фоторабот
В этом году постараются проводить много событий, посвященных жизни и творчеству Максима Кривцова. В частности, литературоведы уже исследуют произведения Максима, высоко оценивая его, к сожалению, скромное наследие.
При жизни он успел издать сборник, успел оставить после себя еще один сборник-антологию "Там, где дома", шесть песен Максима. Надо, чтобы люди этим интересовались,
– подчеркнула Екатерина Приймак.
А уже 22 января, в день рождения Максима, в 18.30 в Киеве пройдет выставка "Далее: я верну себе свою жизнь, обещаю" Максима Кривцова. Она будет состоять из фоторабот и будет дополнена стихами автора. Посетить выставку можно до 3 февраля в пространстве Squat 17b.
Во все дни вход будет свободным.
"В день открытия будет чтение его стихов. Сразу анонсирую, что известная блогерша выразила желание читать стихи. Всех имен и деталей не буду раскрывать", – добавила активистка.
Гибель Максима Кривцова: что известно
- В воскресенье, 7 января, Украину всколыхнула известие о трагической гибель поэта Максима "Далее" Кривцова. Ему было всего 33 года. Эта потеря стала очень болезненной для художественных кругов Украины.
- Целый ряд выдающихся деятелей Украины оплакивали гибель Кривцова. Своими воспоминаниями о поэте, в частности, поделилась Оксана Забужко, Ирина Целик, Павел Вышебаба. Прощание с Максимом Кривцовым прошло 11 января в Киеве. Проститься с общественным деятелем и поэтом пришли несколько десятков человек.
- На днях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал фото со сборником Кривцова "Стихи из бойницы". Отметим, что эта книга попала в рейтинг лучших книг 2023 по версии ПЕН Украина.