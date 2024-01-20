Детальніше про виставку пам'яті Максима Кривцова 24 Каналу розповіла громадська активістка Катерина Приймак. На її думку, українці повинні цікавитись такими подіями та не забувати, яких непоправних втрат зазнає Україна через російське вторгнення.

Читайте до теми Це те, що неможливо вбити: у Києві пройде фотовиставка пам'яті полеглого Максима "Далі" Кривцова

Спогади про Максима Кривцова

Максим був активним учасником Майдану, а згодом доєднався до лав Добровольчого українського корпусу.

"Він довів, що є мегавоїном, який 7 років життя присвятив службі Україні та війні. Спочатку він був у Пісках та Авдіївці, потім служив в Нацгвардії. Коли закінчив службу за контрактом, повернувся у мирне життя", – розповіла Катерина Приймак.

Максим Кривцов завжди був дуже творчою людиною, його вірші – особливі. Збірку "Вірші з бійниці", тиражем 1500 примірників, уже розкупили. Однак новий тираж планується вже наприкінці лютого. Зараз книгу можна передзамовити у видавництві "Наш Формат".

Це величезна втрата не лише як друга, але й величезна втрата для сучасного мистецтва України. Він і поет, і художник, який бачив красу навіть на війні,

– зауважила Катерина Приймак.

З перший днів повномасштабного вторгнення Максим Кривцов доєднався до підрозділу ЗСУ, який виконував найскладніші завдання. Він завжди йшов у бій, часто навіть не у свою зміну.

Виставка фоторобіт

Цьогоріч намагатимуться проводити багато подій, присвячених життю та творчості Максима Кривцова. Зокрема, літературознавці вже досліджують твори Максима, високо оцінюючи його, на жаль, скромний доробок.

За життя він встиг видати збірку, встиг лишити по собі ще одну збірку-антологію "Там, де вдома", шість пісень Максима. Треба, щоб люди цим цікавились,

– підкреслила Катерина Приймак.

А вже 22 січня, у день народження Максима, о 18:30 у Києві пройде виставка "Далі: я поверну собі своє життя, обіцяю" Максима Кривцова. Вона складатиметься з фоторобіт і буде доповнена поезіями автора. Відвідати виставку можна до 3 лютого у просторі Squat 17b.

У всі дні вхід буде вільним.

"В день відкриття буде читання його віршів. Одразу анонсую, що відома блогерка висловила бажання читати вірші. Всіх імен та деталей не розкриватиму", – додала активістка.

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