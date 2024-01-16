Виставка "Далі: Я поверну собі своє життя" складатиметься з 24 фоторобіт Максима Кривцова і буде доповнена його поезіями.
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Деякі портрети залишилися неназваними: у Києві відбудеться виставка пам'яті захисника "Далі"
Офіційне відкриття розпочнеться 22 січня о 18:30. Воно приурочене до дня народження автора. Під час події охочі зможуть послухати вірші зі збірки "Вірші з бійниці", які читатимуть друзі Максима.
22 січня Максим мав святкувати день народження – на нулі чи в колі близьких. Хоч Росія забрала його життя, але друг "Далі" мав те, що неможливо вбити. Рукописи й світлини, відскановані знімки, переписані руками й опубліковані в соцмережах, перечитані уважними очима вірші на сторінках книги. Весь цей доробок промовляє – "Я поверну собі своє життя",
– сказала Дар'я Криж, співзасновниця культурного проєкту Squat 17b та кураторка виставки.
Воїн планував цю виставку за життя
Незадовго до своєї гибелі, у грудні 2023 року Максим Кривцов планував виставку своїх фоторобіт із війни в різних закладах Києва. Це мало стати нагадуванням собі й іншим – "Росія веде війну проти нас, а ми, воїнство, продовжуємо боронити мирне життя".
Хочеться, щоб цей військовий простий побут трішки та накладався на побут міста, створюючи єдину картинку,
– писав Максим.
Тоді на його запит у фейсбуці відгукнулися чимало культурних діячів. У розмові між Максимом і кураторською групою Squat 17b виникло багато ідей – від поєднання виставки з поетичними читаннями до зміни фокуса – від малюнку до тексту, де в поєднанні між собою його роботи й поезії отримали б додаткове прочитання.
Наразі кураторська група запрошує жителів та гостей міста відвідати фотовиставку героя. Організатори зазначили, що її проведення – це сукупне бажання друзів і близьких віддячити, зробити все, щоб Максим зрадів.
Найбільше всі ми хочемо, щоб він відповів. Прокоментував, дав опис портрета, щоб пояснив, як бути з кожною з робіт. Втім, цього не станеться. І ми взяли на себе цю відповідальність. У листуваннях з Максимом є побажання, якою він хотів бачити виставку. І ми намагались слідувати цим побажанням,
– сказала команда організаторів.
Деякі портрети залишились неназваними. Деякі мають тільки рік. Якісь з них Максим Кривцов ілюстрував власними поезіями, тож вони і йтимуть пліч-о-пліч.
Що відомо про Максима "Далі" Кривцова
- Кулеметник, поет і фотограф Максим "Далі" Кривцов загинув на передовій 7 січня у віці 33 років разом зі своїм рудим котом. 11 січня з Максимом попрощалися в Києві, а поховали бійця в його рідному Рівному 12 січня.
- Він був учасником Революції гідності у 2013 – 2014 роках, а до лав ЗСУ долучився добровольцем у 2014-му. Згодом захисник працював в центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і в Veteran Hub.
- Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році, Кривцов знову зголосився воювати.
- У 2023 році у видавництві "Наш формат" вийшла його перша повноцінна збірка "Вірші з бійниці". Цю книжку український ПЕН-клуб вніс до переліку найкращих новинок року.
- Вірші Максима Кривцова виходили в збірках і з іншими поетами: "Книга Love 2.0. Любов і війна", "Там, де вдома: 112 віршів про любов та війну", "Колискова 21 століття Vol. 1: що тебе заколисує?", "Поміж сирен. Нові вірші війни".
- Один із його найвідоміших віршів "Жовтий скотч" став саундтреком від гурту "Юркеш" до фільму "Наші котики". У 2023 році команда кінообʼєднання Вавилон'13 також екранізувала два його тексти: "Він переїхав в Бучу" та "Я вирушив автостопом".