Виставка "Далі: Я поверну собі своє життя" складатиметься з 24 фоторобіт Максима Кривцова і буде доповнена його поезіями.

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Деякі портрети залишилися неназваними: у Києві відбудеться виставка пам'яті захисника "Далі"

Офіційне відкриття розпочнеться 22 січня о 18:30. Воно приурочене до дня народження автора. Під час події охочі зможуть послухати вірші зі збірки "Вірші з бійниці", які читатимуть друзі Максима.

22 січня Максим мав святкувати день народження – на нулі чи в колі близьких. Хоч Росія забрала його життя, але друг "Далі" мав те, що неможливо вбити. Рукописи й світлини, відскановані знімки, переписані руками й опубліковані в соцмережах, перечитані уважними очима вірші на сторінках книги. Весь цей доробок промовляє – "Я поверну собі своє життя",

– сказала Дар'я Криж, співзасновниця культурного проєкту Squat 17b та кураторка виставки.

Коли: Виставка проходитиме з 22 січня до 3 лютого 2024 року.

Виставка проходитиме з 22 січня до 3 лютого 2024 року. Де: Київ, у Squat 17b (вул. Терещенківська, 17 Б). Усі роботи та листівки з ілюстраціями українських художників і художниць можна буде придбати. Вторговані кошти передадуть на збереження пам'яті про Максима Кривцова.

Воїн планував цю виставку за життя

Незадовго до своєї гибелі, у грудні 2023 року Максим Кривцов планував виставку своїх фоторобіт із війни в різних закладах Києва. Це мало стати нагадуванням собі й іншим – "Росія веде війну проти нас, а ми, воїнство, продовжуємо боронити мирне життя".

Хочеться, щоб цей військовий простий побут трішки та накладався на побут міста, створюючи єдину картинку,

– писав Максим.

Тоді на його запит у фейсбуці відгукнулися чимало культурних діячів. У розмові між Максимом і кураторською групою Squat 17b виникло багато ідей – від поєднання виставки з поетичними читаннями до зміни фокуса – від малюнку до тексту, де в поєднанні між собою його роботи й поезії отримали б додаткове прочитання.

Наразі кураторська група запрошує жителів та гостей міста відвідати фотовиставку героя. Організатори зазначили, що її проведення – це сукупне бажання друзів і близьких віддячити, зробити все, щоб Максим зрадів.

Найбільше всі ми хочемо, щоб він відповів. Прокоментував, дав опис портрета, щоб пояснив, як бути з кожною з робіт. Втім, цього не станеться. І ми взяли на себе цю відповідальність. У листуваннях з Максимом є побажання, якою він хотів бачити виставку. І ми намагались слідувати цим побажанням,

– сказала команда організаторів.

Деякі портрети залишились неназваними. Деякі мають тільки рік. Якісь з них Максим Кривцов ілюстрував власними поезіями, тож вони і йтимуть пліч-о-пліч.

Що відомо про Максима "Далі" Кривцова