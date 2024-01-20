О смерти воина стало известно 17 января. Впоследствии Сергей Надал – мэр – сообщил, что Фарион погиб в Запорожской области. Герой выполнял боевую задачу. До последнего вздоха воин защищал Украину от российских оккупантов.

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Герой не дожил до Дня рождения: 28 января ему исполнилось бы 50 лет.

В субботу, 20 января, в Тернополе в последний путь провели павшего воина Михаила Фариона. Военный до последнего вздоха защищал Украину,

– говорится в сообщении.

Как прошло прощание с героем

Прощание с героем прошло 20 января. Сначала жители Тернополя молились об упокое героя в Доме печали, расположенном на улице Микулинецкой. Священники провели панихиду за упокой героя. После этого похоронная процессия с гробом героя отправилась на Микулинецкое кладбище. Там героя и похоронили.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего героя. Вечная память воина.

Вблизи Клищиевки погиб защитник со Львовщины

В боях за Украину погиб Остап Мороз из Львовской области. Герой – 2022 года рождение. Воин был контрактником. Он проходил службу в десантно-штурмовой бригаде. Воин погиб 17 января. Он до последнего вздоха защищал Украину. Жизнь Мороза оборвалась в Донецкой области – во время выполнения боевого задания возле Клищиевки.