Трагічну звістку повідомили у Гніздичівській територіальній громаді. Відомо, що Остап Мороз народився у 2002 році та мешкав у селі Жирівське, що на Львівщині.
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Йому завжди буде 22
Відомо, що він був контрактником. І проходив службу у десантно-штурмовій бригаді. Життя нашого захисника обірвалося 17 січня. Сталося це під час виконання ним бойового завдання поблизу Кліщіївки, що на Донеччині.
Кортеж із домовиною Героя у суботу 20 січня о 12:30 прибуде до рідного села Жирівське. Полеглого захисника провезуть маршрутом з Жидачева через село Заболотівці. Того ж дня о 17:00 відбудеться парастас. А от чин похорону запланований на 13:30 21 січня.
У Гніздичівській територіальній громаді 19 – 21 січня оголосили Днями жалоби.
Полягли захисники з Прикарпаття
Ми також розповідали, що під час протистояння російській агресії свої життя віддали шестеро захисників з Прикарпаття. На щиті повертаються Микола Морозюк, Руслан Шелембина, Василь Лиховидюк, Василь Товарніцький, Віталій Івасюк та Ігор Лаврів. Відомо, що вони загинули у різний час під час виконання бойових завдань.
- Про загибель 41-річного Ігоря Лавріва повідомили у Калуській міській раді. Він віддав своє життя у бою на Донеччині 15 січня.
- Про смерть Руслана Шелембина повідомили у Печеніжинській територіальній громаді. 16 січня він загинув на Запоріжжі внаслідок важких поранень.
- 13 січня загинув 45-річний Микола Морозюк. Сталося це під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
- Василь Лиховидюк загинув 16 січня на Запоріжжі. Він зазнав серйозних поранень.
- А 25 грудня 2023 року своє життя за Україну віддав Василь Товарніцький. Він загинув поблизу Авдіївки, що на Донеччині.
- 40-річний Віталій Івасюк віддав своє життя за Україну 16 січня. Сталося це поблизу села Синьківка Куп'янського району, що на Харківщині.