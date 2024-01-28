Про втрату повідомили у міськраді. Зазначають, що військовослужбовець Олег Пташник був вихованцем та випускником відділення баскетболу звягельської ДЮСШ, а раніше вчився у гімназії №9.

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Звягельські ДЮСШ та гімназія висловили найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам військовослужбовця.

Ніякі слова не зменшать біль утрати, важкої втрати для кожного із нас. Глибоко сумуємо,

– ідеться у повідомленні.



Олег був відомим у своєму місті баскетболістом / Фото з соцмереж

Прощання з героєм сьогодні

Олег був вірний військовій присязі і загинув у бою, захищаючи Батьківщину.

За повідомленням міської влади, поховання воїна пройде на кладовищі по вулиці Василя Стуса. Жителів громади закликали долучитись до церемонії прощання та поховання.

Олегу був всього 21 рік / Фото з соцмереж

Прощання із загиблим Героєм відбудеться 28 січня на території Свято-Михайлівської православної церкви.

24 Канал висловлю співчуття рідним та друзям загиблого бійця!

Втрати України у війні