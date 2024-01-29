Захисник служив у лавах Луганського прикордонного загону. Лише на початку цього місяця захисник відзначив своє 37-річчя.

Дивіться також Пряме влучання у будинок: окупанти вбили останнього мешканця села Степок на Сумщині

Що відомо про захисника України

Яремчук Вадим Миколайович народився 4 січня 1987 року, проживав у місті Южне Одеського району. Воїн захищав Україну з 2016 року.

Захисник нашої держави був веселим, добрим і дбайливим чоловіком, дуже любив життя. "Герої не вмирають. Вадим Яремчук, братику, ти будеш назавжди в наших серцях. Веселий, добрий, усміхнений, сміливий та рішучий", – зазначила родичка загиблого воїна.

Він був штаб-сержантом, служив інспектором прикордонної служби вищої категорії та начальником третього відділення інспекторів третьої прикордонної застави другої комендатури швидкого реагування військової частини 9938. Це третій прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса (Луганський прикордонний загін, місто Лисичанськ).

Захисник загинув у боях під Бахмутом

Вадим Яремчук загинув 22 січня під час виконання бойового завдання біля села Курдюмівка Бахмутського району. За словами рідних захисника, він, рятуючи побратимів, загинув від ворожого мінометного обстрілу.

"Невимовний біль, неможливо в це повірити. 22 січня в нашу родину прийшла сумна звістка – загинув наш Вадік. Загинув наш Герой від ворожого обстрілу мінометів. Загинув, виконуючи бойове завдання. Загинув, рятуючи побратимів. Він віддав своє життя за Україну, за всіх нас", – написав у соцмережі Олександр Таран.

Повідомляли, що у понеділок, 29 січня, відбудеться прощання із захисником. Мешканців закликали долучитися до жалобної церемонії. Цей день у громаді оголосили днем жалоби.

Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Вадима, вічна пам'ять нашому Захиснику! Навіки в пам'яті, назавжди в строю!,

– додали в міськраді.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним і близьким. Низько кланяємося до землі Герою України, котрий віддав своє життя у боротьбі за незалежність рідної держави.

Полягли в бою за Україну