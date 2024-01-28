Він жив у прикордонному селі сам, адже решта мешканців евакуювалися раніше. Чоловік до останнього відмовлявся виїжджати та продовжував займатися господарством вдома.

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Тотальний геноцид

У селі Степок Сумської області російські окупанти вбили останнього мешканця населеного пункту. Тіло 60-річного Олександра Миколайовича знайшли опівдні 24 січня – друзі сина приїхали провідати чоловіка і вже на місці виявили, що у будинок влучила ворожа ракета.

Він не хотів виїжджати, там вже світла не було, гатили кожен день, ми йому генератор та акумулятор купили і він там жив. Була в нього кобила, собака, кури. Снаряд потрапив прямо йому в кімнату, там кухню побило, сарай,

– повідомив син загиблого.

Чоловік загинув прямо у власній домівці / Суспільне

Варто зазначити! Село Степок знаходиться недалеко від кордону з Росією поруч з гуманітарним переходом "Покровка-Колотилівка"

Росіяни вдарили по будинку, де жив пенсіонер / Суспільне

Нараз Руслан чекає на маму та сестру, щоб поховати батька. За словами представників селищної ради, Олександр Миколайович загинув на минулих вихідних, можливо це був понеділок – до кінця ще невідомо.

Місце, де спав Олександр Миколайович / Суспільне

Служба безпеки України наразі проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

Російський терор