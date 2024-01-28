Он жил в приграничном селе сам, ведь остальные жители эвакуировались раньше. Мужчина до последнего отказывался уезжать и продолжал заниматься хозяйством дома.
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Тотальный геноцид
В селе Степок Сумской области российские оккупанты убили последнего жителя населенного пункта. Тело 60-летнего Александра Николаевича обнаружили в полдень 24 января – друзья сына приехали навестить мужчину и уже на месте обнаружили, что в дом попала вражеская ракета.
Он не хотел уезжать, там уже света не было, били каждый день, мы ему генератор и аккумулятор купили, и он там жил. Была у него кобыла, собака, куры. Снаряд попал прямо ему в комнату, там кухню побило, сарай,
– сообщил сын погибшего.
Мужчина погиб прямо в собственном доме.
Россияне ударили по дому, где жил пенсионер | Суспильное
Сейчас Руслан ждет маму и сестру, чтобы похоронить отца. По словам представителей поселкового совета, Александр Николаевич погиб в минувшие выходные, возможно, это был понедельник – до конца еще не известно.
Место, где спал Александр Николаевич / Суспильное
Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.
Российский террор
- Утром 27 января российская ДРГ прорвалась в Сумскую область. Оккупанты убили двух гражданских людей – брата и сестру, проживавших в селе Андреевка Сумского района, что в 5-километровой пограничной зоне.
- В результате обстрела Харькова 23 января погибли жена и 8-летняя дочь регбиста Владимира Машкина. Прямое попадание в их дом не оставило шансов на спасение. О трагическом известии спортсмен узнал, находясь на фронте.
- Днем 22 января россияне еще раз обстреляли Купянск из артиллерии. В результате удара загорелся легковой автомобиль. Водитель погиб на месте. Один из снарядов попал возле двухэтажного жилого дома – здание частично разрушено.