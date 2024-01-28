Он жил в приграничном селе сам, ведь остальные жители эвакуировались раньше. Мужчина до последнего отказывался уезжать и продолжал заниматься хозяйством дома.

Смотрите также До 2037 года нас может остаться 30 миллионов: что ждет Украину после войны

Тотальный геноцид

В селе Степок Сумской области российские оккупанты убили последнего жителя населенного пункта. Тело 60-летнего Александра Николаевича обнаружили в полдень 24 января – друзья сына приехали навестить мужчину и уже на месте обнаружили, что в дом попала вражеская ракета.

Он не хотел уезжать, там уже света не было, били каждый день, мы ему генератор и аккумулятор купили, и он там жил. Была у него кобыла, собака, куры. Снаряд попал прямо ему в комнату, там кухню побило, сарай,

– сообщил сын погибшего.

Мужчина погиб прямо в собственном доме.

Стоит отметить! Село Степок находится недалеко от границы с Россией рядом с гуманитарным переходом "Покровка – Колотиловка"

Россияне ударили по дому, где жил пенсионер | Суспильное

Сейчас Руслан ждет маму и сестру, чтобы похоронить отца. По словам представителей поселкового совета, Александр Николаевич погиб в минувшие выходные, возможно, это был понедельник – до конца еще не известно.

Место, где спал Александр Николаевич / Суспильное

Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Российский террор