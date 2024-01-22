Днем россияне обстреляли Купянск. О последствиях вражеской атаки рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Сгорел заживо в машине

Около 15:45 оккупационная армия ударила по городу по артиллерии. Один из снарядов попал вблизи двухэтажного жилого дома – здание частично разрушено. Соседние домовладения, магазин и авто получили повреждения.

В результате удара вспыхнул легковой автомобиль. Водитель погиб на месте. Его личность устанавливают.

Еще один 66-летний мужчина получил ранения. Спасатели ликвидируют последствия, а прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Кроме того, сегодня ранее враг ударил управляемой авиабомбой по селу Григорьевка Купянского района. В результате обстрела в селе повреждено более 30 жилых домов и лицей.

Последствия вражеских обстрелов Купянска / Фото ГСЧС, полиция, прокуратура

Враг не перестает обстреливать Харьковщину: что известно