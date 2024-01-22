Вдень росіяни обстріляли Куп'янськ. Про наслідки ворожої атаки розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
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Згорів живцем у машині
Близько 15:45 окупаційна армія вдарила по місту з артилерії. Один зі снарядів влучив поблизу двоповерхового житлового будинку – будівлю частково зруйновано. Сусідні домоволодіння, магазин та авто зазнали пошкоджень.
Внаслідок удару спалахнув легковий автомобіль. Водій загинув на місці. Наразі його особу встановлюють.
Ще один 66-річний чоловік зазнав поранення. Рятувальники ліквідовують наслідки, а прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.
Крім того, сьогодні раніше ворог вдарив керованою авіабомбою по селу Григорівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу у селі пошкоджено понад 30 житлових будинків та ліцей.
Наслідки ворожого обстрілу Куп'янська / Фото ДСНС, поліція, прокуратура
Ворог не припиняє обстрілювати Харківщину: що відомо
- За минулу добу росіяни здійснили обстріли понад 20 населених пунктів області. Ворог використовував артилерію та міномети.
- Унаслідок удару по Піщаному Куп'янського району загинув 74-річний чоловік.
- Окупанти вдарили по Вовчанську двома КАБами – там пошкоджено будинок. На щастя, минулося без потерпілих
- Під обстріл також потрапило селище Вільхуватка Куп'янського району. Туди ворог вдарив ФАБом. Травм зазнала 74-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні, стан середній. Пошкоджено 6 житлових будинків, магазин, будівлю підприємства.