Наприкінці грудня – початку січня країна-агресорка вдавалася до кількох масованих повітряних атак на Україну. Чого прагне ворог, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Дивіться також Масовані атаки на Україну: у ГУР назвали основні цілі російського агресора

Навіщо противник вдається до масованих атак

За словами Ігната, неправильно казати, що противник передусім планує послабити українську ППО та виснажити запас ракет. Кожний повітряний засіб, який окупанти випускають по нашій країні, має конкретну ціль. Це або об’єкт критичної інфраструктури, або військовий об’єкт.

Водночас речник Повітряних сил визнає, що значна кількість ракет і дронів, запущених одночасно, ускладнюють роботу Сил оборони, зокрема, й ППО.

Ігнат пригадав напад ХАМАС на Ізраїль. У той день – 7 жовтня 2023 року – бойовики випустили по Ізраїлю купу ракет різних типів. Тоді навіть найкраща у світі ППО не змогла їх усіх знищити.

Військовий наголосив, що загалом засоби ураження спроєктовані у такий спосіб, аби долати системи протиповітряної оборони.

Ворог навмисно випускає багато боєприпасів одразу для того, аби перезавантажити ППО, і, як наслідок, якомога більше повітряних засобів потрапили у ціль.

Ефективність української ППО зростає: що відомо