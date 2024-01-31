Про жахливу втрату розповів Ірпінський міський голова Олександр Маркушин. У захисника України залишились мама та дві сестри.

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Артем народився на Хмельниччині в місті Нетішин, а згодом переїхав в Ірпінь. Вже тут юнак закінчив Ліцей №2, навчався в Ірпінському фаховому коледжі економіки та права.

Росіяни розпочали повномасштабну війну та напали на Ірпінську громаду, коли Артему було лише 16 років. Та юний вік не зупинив хлопця. Дочекавшись повноліття він одразу пішов до війська,

– мовиться в повідомленні.

Артем служив у бригаді "Азов" Нацгвардії України. Але вже у суботу, 27 січня, російські окупанти нанесли захисникові смертельні уламкові поранення під час гранатометного обстрілу позицій у Сєвєродонецькому районі Луганської області.

Назавжди 18. У бою з ворогом на фронті загинув захисник з Ірпінської громади Артем Новачук,

– повідомив міський голова.

Врівноважений, веселий, завжди готовий прийти на допомогу – так про нього говорять близькі люди.

На прохання мами Артема, прощання у місті Ірпінь відбудеться 2 лютого о 09:00 на площі біля Ірпінської міської ради. Під час траурної процесії почесний караул здійснить три постріли у повітря.

Мер Ірпеня попросив громадян не лякатись та зберігати спокій. Потім захисника повезуть додому і поховають на батьківщині батьківської родини в Рівненській області.

Міський голова закликав мешканців міста долучитись до церемонії прощання і підтримати рідних Героя та побратимів.

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