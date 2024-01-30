Чоловік був гранатометником десантно-штурмового відділення. Захисникові назавжди залишиться 34 роки.
Дивіться також Померла знаменита італійська акторка і муза Федеріко Фелліні Сандра Міло
Жахлива втрата для України
Якименко Микола Васильович, 1989-го року народження, здобув фах із ветеринарної медицини у Золотоніському коледжі. Там його згадують як завжди усміхнену, щиру, добру й привітну людину.
Як розповіла речниця ТЦК і СП Черкащини Аліна Кривошея, у війську Микола мав звання матроса, служив у десантно-штурмовому відділенні на посаді гранатометника. Свій останній бій захисник прийняв 25 січня на фронті в Херсонській області.
Війна забирає найкращих. Висловлюємо щире співчуття батькам, усім рідним і близьким. Поділяємо з вами біль втрати. Вічна пам’ять і вічна слава Герою України,
– мовиться у повідомленні навчального закладу.
Однокласник загиблого бійця та його однофамілець Михайло Якименко повідомив, що в Миколи лишилися дружина та двоє дітей. Відомо, що товариш загиблого наразі також служить у війську.
Простий пацан, який віддав своє життя за всіх нас, за кожного цивільного, за кожну українську дитину, за ще один день життя під жовто-блакитним прапором. Честь,
– зазначив Михайло.
Інформацію про дату й час повернення воїна додому "на щиті" та місце прощання з ним землякам повідомлять згодом.
Інші болісні втрати на фронті
- 29 січня у Житомирі попрощалися з Миколою Раїнським. Він обороняв кордони нашої держави з 2014 року. Чоловік пройшов крізь усі гарячі точки АТО. Захисник також брав участь в обороні Іловайська та Бахмута. 33-річний Микола Раїнський зазнав поранень 26 січня, внаслідок чого загинув.
- Того ж дня стало відомо, що у боях на Бахмутському напрямку фронту загинув воїн-прикордонник Вадим Яремчук з Одеської області. Захисник служив у лавах Луганського прикордонного загону. Лише на початку цього місяця захисник відзначив своє 37-річчя. Вадим Яремчук загинув 22 січня під час виконання бойового завдання біля села Курдюмівка Бахмутського району. За словами рідних захисника, він, рятуючи побратимів, загинув від ворожого мінометного обстрілу.
- Водночас повідомили, що на фронті загинув Володимир Федінчук. Він був актором у Рівненському музично-драматичному театрі. Захиснику назавжди залишиться 31 рік. Він загинув 22 січня у боях під Михайлівкою в Донецькій області.