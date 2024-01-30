Чоловік був гранатометником десантно-штурмового відділення. Захисникові назавжди залишиться 34 роки.

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Жахлива втрата для України

Якименко Микола Васильович, 1989-го року народження, здобув фах із ветеринарної медицини у Золотоніському коледжі. Там його згадують як завжди усміхнену, щиру, добру й привітну людину.

Як розповіла речниця ТЦК і СП Черкащини Аліна Кривошея, у війську Микола мав звання матроса, служив у десантно-штурмовому відділенні на посаді гранатометника. Свій останній бій захисник прийняв 25 січня на фронті в Херсонській області.

Війна забирає найкращих. Висловлюємо щире співчуття батькам, усім рідним і близьким. Поділяємо з вами біль втрати. Вічна пам’ять і вічна слава Герою України,

– мовиться у повідомленні навчального закладу.

Однокласник загиблого бійця та його однофамілець Михайло Якименко повідомив, що в Миколи лишилися дружина та двоє дітей. Відомо, що товариш загиблого наразі також служить у війську.

Простий пацан, який віддав своє життя за всіх нас, за кожного цивільного, за кожну українську дитину, за ще один день життя під жовто-блакитним прапором. Честь,

– зазначив Михайло.

Інформацію про дату й час повернення воїна додому "на щиті" та місце прощання з ним землякам повідомлять згодом.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним і близьким. Низько кланяємося до землі Герою України, який віддав своє життя у боротьбі за незалежність рідної держави.

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